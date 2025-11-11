भारत पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश में भीषण धमाके

भारत और पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश में भी धमाकों की घटनाएं सामने आई हैं। राजधानी ढाका के कई इलाकों में ये विस्फोट हुए, जिससे पूरे शहर में दहशत फैल गई। हालांकि, राहत की बात यह है कि इन घटनाओं में किसी के घायल या मारे जाने की खबर नहीं है।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि विस्फोटों में देसी बमों का इस्तेमाल किया गया था। जिन स्थानों को निशाना बनाया गया, उनमें सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस और मत्स्य पालन सलाहकार से जुड़े संस्थान, नेशनल सिटिजन पार्टी का दफ्तर और कुछ धार्मिक स्थल शामिल हैं।

ढाका पुलिस के मुताबिक, पूरे दिन शहर के 11 अलग-अलग इलाकों में देसी बम फेंके गए और तीन बसों को आग के हवाले कर दिया गया। इन घटनाओं के बाद प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। हालांकि आगजनी में किसी के घायल या हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। पुलिस मुख्यालय ने ढाका के सभी थानों को 13 नवंबर से पहले गश्त और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि इसी दिन अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना से जुड़े एक मामले में अपना फैसला सुनाने वाला है।