दिल्ली के बाद कार बम धमाके से दहला इस्लामाबाद, कई लोगों की मौत

11 नवंबर 2025 - 14:36
मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक, कई गाड़ियां जलकर खाक हो गईं और आसपास की दुकानों के शीशे चकनाचूर हो गए।

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद मंगलवार दोपहर उस वक्त दहल उठी जब जिला अदालत के बाहर जोरदार धमाका हुआ। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस विस्फोट में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। धमाका इतना जबरदस्त था कि इसकी आवाज छह किलोमीटर दूर तक सुनी गई। 
धमाका दोपहर करीब 12:30 बजे हुआ, जब अदालत परिसर में लोगों की आवाजाही सबसे ज्यादा होती है। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक, कई गाड़ियां जलकर खाक हो गईं और आसपास की दुकानों के शीशे चकनाचूर हो गए। पाकिस्तान में ये घटना ठीक भारत की राजधानी दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के बाद हुई है। 

