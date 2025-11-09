ईरान की दो टूक, अमेरिका से वार्ता की कोई संभावना नहीं

ईरान के विदेश मंत्री सय्यद अब्बास अराक़्ची ने कहा है कि “वर्तमान स्थिति में अमेरिका के साथ बातचीत की कोई संभावना नहीं है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि जब भी अमेरिका बराबरी और दोनों पक्षों के लिए लाभकारी समझौते के आधार पर वार्ता के लिए तैयार होगा, तब ईरान बातचीत पर विचार कर सकता है।

अहलेबैत (अ) न्यूज़ एजेंसी – अबना के अनुसार, सरकारी सूचना पोर्टल को दिए एक साक्षात्कार में अराक़्ची ने कहा, “वास्तविकता यह है कि अभी किसी भी प्रकार की बातचीत संभव नहीं है, क्योंकि हमें अमेरिका की ओर से कोई सकारात्मक या रचनात्मक रवैया दिखाई नहीं दे रहा।

उन्होंने कहा कि “अगर अमेरिका समान आधार पर, दोनों देशों के हित में वार्ता के लिए तैयार होता है, तभी बातचीत संभव होगी। लेकिन फिलहाल अमेरिकी पक्ष का व्यवहार ऐसा कोई संकेत नहीं देता।

