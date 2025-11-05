यमन जनांदोलन के प्रमुख का खिताब, इस्राईल के साथ जंग निश्चित

यमन जनांदोलन अंसारुल्लाह के प्रमुख अब्दुल मलिक अल-हौसी ने कहा है कि ज़ायोनी दुश्मन के साथ टकराव निश्चित है और जब तक अतिक्रमणकारी ज़ायोनी शासन की विस्तारवादी योजनाएँ बनी रहेंगी, क्षेत्रीय शांति कायम नहीं हो सकेगी।

उन्होंने शहीद समारोह का उद्घाटन करते हुए शहादत को सर्वोच्च सम्मान बताया और कहा कि जिहादी और शहादी आत्मा ही इस्लामी उम्मत को बचा सकती है।

अल-हौसी ने कहा कि अमेरिका और उसके साथियों के खुल्लम खुला समर्थन ने इस्राईल को युद्ध की दलदल से छुटकारा नहीं दिलाया, बलकि अरब-मुस्लिम दुनिया की अनिच्छा व कमजोर रुख ने दुश्मन को हौसला दिया है।

उन्होंने ग़ज़्ज़ा पर ज़ायोनी हमलों, उसकी नाकेबंदी और स्वास्थ्य-संस्थाओं पर लक्षित हमलों की निंदा की और कहा कि हत्याओं, यातनाओं और कब्ज़े के खिलाफ मुकाबला जारी रहेगा।

अल-हौसी ने लेबनान के खिलाफ ज़ायोनी हमलों और आए दिन संघर्ष विराम के उल्लंघनों का हवाला देते हुए कहा कि यूनिफिल ने 9,400 से अधिक हमलों की रिपोर्ट की है और कहा कि हथियारों का एकाधिकार सरकार के हाथ में दिलाने की योजना साल के अंत तक लागू की जाएगी।

अंत में उन्होंने कहा कि शत्रु के साथ अगले संभावित टकराव के लिए तैयारी जारी रखनी चाहिए और शहीदों के परिवारों के प्रति जिम्मेदारी निभाना जारी रहेगा।

