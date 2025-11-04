  1. होम
हर मुसलमान में दिखता है लादेन, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं भाजपा नेता

4 नवंबर 2025 - 16:10
जब मुझे बताया गया कि मुझे यहां आना है, तो मेरे मन में आया कि वहां मुझे राम, सीता और लक्ष्मण सभी के दर्शन होंगे, लेकिन मुझे बताया गया कि राम, सीता और लक्ष्मण तो हैं लेकिन ओसामा भी है।

बिहार चुनाव के बीच सत्ताधारी भाजपा के नेता लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसमें राज्य के सबसे हॉट सीट सीवान जिले के रघुनाथपुर विधानसभा पर भी मतदान होना है। वहीं, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों के नेता एक दूसरे पर जमकर हमला कर रहे हैं। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सीवान में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए रघुनाथपुर से राजद कैंडिडेट और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को लेकर जोरदार हमले बोले। 
उन्होंने कहा कि जब मुझे बताया गया कि मुझे यहां आना है, तो मेरे मन में आया कि वहां मुझे राम, सीता और लक्ष्मण सभी के दर्शन होंगे, लेकिन मुझे बताया गया कि राम, सीता और लक्ष्मण तो हैं लेकिन ओसामा भी है। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद, हमारे देश में जितने ओसामा बिन लादेन हैं, सबको एक-एक करके खत्म करना है। उन्होंने लोगों को सचेत करते हुए कहा कि भले ही ये छोटे ओसामा हों, लेकिन इन्हें इसी चुनाव में खत्म कर देना है। 
 

