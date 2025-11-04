ट्रम्प और नेतन्याहू के विरोध के बावजूद ममदानी के समर्थन में स्थानीय यहूदी

न्यूयॉर्क के मेयर के लिए हो रहे चुनाव रोचक हो गए हैं। अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर के मेयर का चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे यहूदी समुदाय में बड़ी बेचैनी और मतभेद देखने को मिल रहे हैं। शहर के इतिहास में पहले बार कोई मुस्लिम उम्मीदवार मेयर बनने की दौड़ में आगे हैं। न्यूयॉर्क शहर के मेयर कैंडिडेट ज़ोहरान ममदानी शहर को ज्यादा सस्ता और समान अवसर वाला बनाने का वादा कर रहे हैं, लेकिन इस्राईल की नीतियों पर उनकी तीखी आलोचना ने कई यहूदी नागरिकों को नाराज कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कई मौकों पर खुले मंच से ममदानी पर यहूदी विरोधी होने का आरोप भी लगाया है।

मेयर कैंडिडेट ज़ोहरान ममदानी इस्राईल के कट्टर आलोचक है और गज़्ज़ा में ज़ायोनी हमलों को नरसंहार भी कह चुके हैं साथ ही ज़ायोनी पीएम नेतन्याहू की गिरफ्तारी भी बात कही थी। इस बयान के बाद कुछ यहूदी नेता और संगठन उन्हें यहूदी विरोधी ठहराने कहने लगे हालांकि, उन्होंने बार-बार कहा है कि वह हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमलों की निंदा करते हैं और हर निर्दोष जीवन को, चाहे वह यहूदी हो या फिलिस्तीनी, समान रूप से कीमती मानते हैं।