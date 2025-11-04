ईरान और बेलारूस ने वायु रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई

मिन्स्क में ईरानी वायुसेना के प्रतिनिधिमंडल और बेलारूस के सैन्य अधिकारियों की मुलाकात हुई, जिसमें दोनों देशों के बीच संबंधों को मज़बूत करने और सहयोग के नए तरीकों पर चर्चा की गई।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ईरान और बेलारूस ने वायु रक्षा क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग और संबंधों को और मज़बूत करने पर सहमति व्यक्त की है।

जानकारी के मुताबिक़, इस्लामी ईरान की वायुसेना का एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल इन दिनों बेलारूस के दौरे पर है। दौरे की शुरुआत में बेलारूस की वायुसेना के प्रमुख आंद्रे लुकियानोविच और ईरान की वायुसेना के प्रमुख हमीद वाहेदी के बीच बैठक हुई।

सूत्रों के अनुसार, दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों की वर्तमान स्थिति पर विचार-विमर्श किया और वायुसेना व वायु रक्षा के क्षेत्रों में सहयोग को और गहराई देने की संभावनाओं पर चर्चा की। बैठक में आपसी रुचि के मुद्दों और भविष्य में नए सहयोग के रास्तों पर भी बात हुई।

