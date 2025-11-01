गज़्ज़ा सीजफायर के बाद भी हर दिन 10 फिलिस्तीनियों की हत्या कर रहा है इस्राईल 

गज़्ज़ा में सीज फायर के बाद भी इस्राईल की हैवानियत थमने का नाम नहीं ले रही है। यूरोप-भूमध्यसागरीय मानवाधिकार पर्यवेक्षण संगठन ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट में कहा है कि गज़्ज़ा में संघर्षविराम शुरू होने के बाद से ज़ायोनी सेना औसतन हर दिन 10 फ़िलिस्तीनियों को शहीद कर रही है।

फ़िलिस्तीनी सूचना केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार, इस अवधि में औसतन 28 लोग प्रतिदिन घायल हुए हैं। इन आँकड़ों के मुताबिक, संघर्षविराम समझौते के लागू होने के बाद से ज़ायोनी बलों ने कुल 219 फ़िलिस्तीनियों को शहीद किया है, जिनमें 85 बच्चे शामिल हैं।

इसके अलावा, लगभग 600 अन्य लोग घायल हुए हैं।

रिपोर्ट बताती है कि ज़ायोनी शासन ने वह नरसंहार बंद नहीं किया है जो उसने दो साल पहले शुरू किया था। नागरिकों के ख़िलाफ़ सिस्टमेटिक हिंसा संघर्षविराम के बाद भी पूरी ताक़त से जारी है।

इस्राईल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने पिछले मंगलवार को कहा था कि रफ़ह क्षेत्र में एक ज़ायोनी सैनिक की मौत के बाद, बेंजामिन नेतन्याहू ने गज़्ज़ा पर “तेज़ और शक्तिशाली हमलों” का आदेश दिया है।

इस आदेश के बाद, ज़ायोनी सेना ने गज़्ज़ा पर भारी और घातक हमले शुरू किए। गज़्ज़ा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इन हमलों में 104 फ़िलिस्तीनी शहीद हुए, जिनमें 46 बच्चे और 20 महिलाएँ शामिल हैं।

