क़तर की दो टूक, तेहरान दोहा रिश्तों पर किसी को बोलने का हक नहीं 

क़तर के विदेश मंत्री ने ईरान के साथ संबंधों पर उठने वाली आपत्तियों को सख़्त लहजे में खारिज करते हुए कहा कि दोहा–तेहरान रिश्तों पर किसी को सवाल उठाने का हक़ नहीं है।

रिपोर्ट के मुताबिक़, क़तर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल सानी ने अमेरिकी मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा कि ईरान हमारा करीबी पड़ोसी है और हमसे सिर्फ़ 100 से 150 मील की दूरी पर स्थित है। हम दुनिया के सबसे बड़े गैस फ़ील्ड में ईरान के साझेदार हैं, इसलिए ईरान से हमारे रिश्ते स्वाभाविक और अपरिहार्य हैं।

उन्होंने कहा कि क़तर चाहता है कि ईरान तरक़्क़ी करे और सफल हो। हम क्षेत्र में न हथियारों की दौड़ चाहते हैं और न ही परमाणु प्रतिस्पर्धा। इसी कारण क़तर हमेशा कूटनीति का समर्थन करता है और चाहता है कि ईरान और अमेरिका के बीच ऐसा समझौता हो जिससे ईरान का परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल हो।

अल सानी ने कहा कि क़तर की नीति हमेशा से यही रही है कि विवादों को ताक़त के बजाय कूटनीति के ज़रिए सुलझाया जाए, और क़तर क्षेत्रीय मुद्दों के समाधान में अपनी भूमिका निभाता रहेगा।

