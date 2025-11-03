यमन ज़ायोनी शासन के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने को तैयार 

यमन ने इस्राईल की धमकियों के जवाब में कहा है कि किसी भी आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।

अंसारुल्लाह यमन के नेता मोहम्मद अल-फरह ने कहा है कि यमन ज़ायोनी युद्ध अपराधियों की धमकियों का भरपूर जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। विरोधी की तरफ से दी जा रही धमकियाँ केवल आक्रामक नीतियों को जायज़ ठहराने की कोशिश हैं, पर यमन हर मोर्चे पर उसी भाषा में जवाब देगा।

मोहम्मद अल-फरह ने कहा कि यमन केवल बयानों या दावों से नहीं बल्कि ऐसे व्यावहारिक कदमों से जवाब देगा। अंसारुल्लाह अच्छी तरह जानता है कि ज़ायोनी शासन क्षेत्र पर अपनी वर्चस्वता कायम करना चाहता है, लेकिन यमन किसी भी आक्रमण को बिना भारी कीमत चुकाए सहन नहीं करेगा।

उन्होंने कहा कि यमन की नीति केवल धमकियों पर आधारित नहीं है बल्कि ऐसे कदमों पर टिकी है जो विरोधी के लिए आर्थिक और रणनीतिक संकट पैदा करेंगे। हम केवल अख़बारी बयान नहीं देते बल्कि ऐसे कदम उठाते हैं जो दुश्मन के इतिहास और भविष्य दोनों पर भारी पड़ेंगे।

याद रहे कि गज़्ज़ा पर ज़ायोनी शासन के क्रूर हमलों के बाद यमनी बलों ने समुद्री और मिसाइल हमलों से लाल सागर में ज़ायोनी शासन और उसके सहयोगियों से जुड़े जहाजों को निशाना बनाया है।

