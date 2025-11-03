अमेरिका की अनुचित मांगे खत्म नहीं होंगी, प्रतिरोध जरूरी 

ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख ने कहा है कि अमेरिका की मांगें कभी खत्म नहीं होंगी, इसलिए प्रतिरोध ही एकमात्र रास्ता है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारीजानी ने कहा कि अमेरिका की असीमित मांगों का सामना करने के लिए ईरानी जनता को राष्ट्रीय प्रतिरोध दिखाना होगा।

तेहरान में एक सेमिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दुश्मन, खासकर अमेरिका, पहले ईरान की यूरेनियम संवर्धन गतिविधियों पर आपत्ति करता है, फिर मिसाइल कार्यक्रम को सीमित करने और क्षेत्र में ईरान की भूमिका को अपनी मर्ज़ी के अनुसार ढालने की मांग करता है।

लारीजानी ने कहा कि अब वह संवर्धन के खिलाफ हैं, जबकि यही लोग पहले इसकी मंजूरी दे चुके थे। उनकी मांगें कभी खत्म नहीं होतीं।

उन्होंने ज़ोर दिया कि ईरान को इन मांगों के सामने झुकने के बजाय राष्ट्रीय प्रतिरोध अपनाना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि ईरान बातचीत के खिलाफ नहीं है, लेकिन ऐसी बातचीत होनी चाहिए जो वास्तविक हो, पहले से तय परिणामों पर आधारित न हो।