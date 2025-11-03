ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम का फैसला खुद करेगा 

ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बड़ा बयान देते हुए वियना में रूस के प्रतिनिधि ने कहा है कि ईरान की शांतिपूर्ण परमाणु गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है, और अपने कार्यक्रम के बारे में निर्णय ईरान खुद करेगा।
वियना में अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लिए रूस के स्थायी प्रतिनिधि मिखाइल उल्यानोव ने कहा कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के भविष्य पर स्वयं निर्णय करेगा।
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में जारी ईरान की शांतिपूर्ण गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
उल्यानोव ने कहा कि यह देखना बाकी है कि क्या ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए और कदम उठाएगा या नहीं, लेकिन यह निर्णय पूरी तरह से ईरानी अधिकारियों के हाथ में है।
उन्होंने आगे कहा कि परमाणु हथियारों के प्रसार पर रोक लगाने वाले समझौते (एनपीटी) में कोई कठोर प्रतिबंध या रोक नहीं है, बशर्ते गतिविधियाँ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए की जाएँ और उन पर प्रभावी निगरानी हो।
रूसी प्रतिनिधि के अनुसार, ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार है, और जब तक उसकी गतिविधियाँ पारदर्शी और शांतिपूर्ण रहती हैं, तब तक अंतरराष्ट्रीय कानून इसके रास्ते में रुकावट नहीं बनते।
