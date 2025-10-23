  1. होम
अमेरिका के बढ़ते खतरे के बीच वेनेज़ुएला ने कोलंबिया के समर्थन का ऐलान किया 

23 अक्तूबर 2025 - 15:00
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के हालिया बयान को अपमानजनक करार देते हुए कहा कि  ट्रम्प ने न केवल कोलंबिया के राष्ट्रपति, बल्कि पूरे कोलंबियाई राष्ट्र का अपमान किया है।

अमेरिका के और से लगातार उकसावे वाली कार्रवाई का सामना कर रहे वेनेज़ुएला ने कोलंबिया के पूर्ण समर्थन का ऐलान किया है। 

वेनेज़ुएला के रक्षा मंत्री ने कहा कि उनका देश हर परिस्थिति में कोलंबिया के समर्थन के लिए तैयार है और दोनों देशों की सीमाओं पर वेनेज़ुएला की सेनाएं किसी भी संभावित खतरे का मुकाबला करने के लिए तैनात हैं।

वेनेज़ुएला ने अमेरिका के बढ़ते दबाव और आरोपों के खिलाफ कोलंबिया के साथ पूर्ण एकजुटता का ऐलान किया है।

उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के हालिया बयान को अपमानजनक करार देते हुए कहा कि  ट्रम्प ने न केवल कोलंबिया के राष्ट्रपति, बल्कि पूरे कोलंबियाई राष्ट्र का अपमान किया है।

उन्होंने कहा कि जो भी देश या नेता अमेरिकी साम्राज्यवादी झंडे के नीचे आने से इनकार करता है, वह वॉशिंगटन की दुश्मनी और झूठे आरोपों का निशाना बन जाता है।

ध्यान रहे कि ट्रम्प ने कुछ दिन पहले अपने प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो पर नशीली दवाओं के व्यापार में शामिल होने और देश में ड्रग की खेती बढ़ाने का आरोप लगाया था।

