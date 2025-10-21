नेतन्याहू से मिलने क़ुद्स् पहुँच मिस्र की खुफिया एजेंसी के प्रमुख 

फिलिस्तीन पर काबिज ज़ायोनी शासन के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने घोषणा की है कि उन्होंने आज यरूशलम स्थित अपने कार्यालय में मिस्र की ख़ुफ़िया एजेंसी के प्रमुख हसन रशाद से मुलाकात की।

नेतन्याहू कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों पक्षों ने बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की उस योजना को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की, जिसका उद्देश्य ग़ज़्ज़ा में जारी नरसंहार को समाप्त करना और मिस्र तथा इस्राईल के बीच संबंधों को मज़बूत बनाना है।

उल्लेखनीय है कि अमेरिका के मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ़ और जारेड कुशनर ने कल नेतन्याहू को चेतावनी दी थी कि वे ऐसे किसी भी कदम से बचें जो ग़ज़्ज़ा में संघर्षविराम योजना के पहले चरण को ख़तरे में डाल सके।

ज़ायोनी चैनल 12 के अनुसार, ट्रम्प के दूतों ने सोमवार रात नेतन्याहू से मुलाकात में कहा कि उन्हें ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे युद्धविराम को ख़तरा पैदा हो।

इस्राईल के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि विटकॉफ़ और कुशनर ने नेतन्याहू और रणनीतिक मामलों के मंत्री रॉन डर्मर से लंबी बैठक की, जिसमें उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति का यह साफ़ और सख़्त संदेश दिया कि इस्राईल को किसी भी तरह से संघर्षविराम को जोखिम में नहीं डालना चाहिए।