ट्रम्प की नसीहत, नेतन्याहू गज़्ज़ा और सीरिया के संबंध में अपना रवैया बदलें

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक टेलीफोनिक वार्ता में ज़ायोनी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से गज़्जा और सीरिया में अपनी नीति बदलने की मांग की और जोर देकर कहा कि वे गज़्जा शांति समझौते को लागू करने में एक अच्छा पक्ष साबित हों।

रिपोर्ट के अनुसार, ट्रम्प ने नेतन्याहू से कहा कि सीरिया में सैन्य कार्रवाइयों के मामले को साधारण न समझें और सीरियाई सरकार को उत्तेजित न करें। इस वार्ता में नेतन्याहू ने ट्रम्प के प्रश्न के उत्तर में कहा कि रफह में हमास के योद्धाओं को इसलिए मारा क्योंकि वे सशस्त्र और खतरनाक थे।

इससे पहले ज़ायोनी चैनल 12 ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट किया था कि वाशिंगटन ने तल अवीव की सीरिया पर आक्रामक कार्रवाइयों पर आपत्ति जताई है और इस संबंध में नेतन्याहू को चेतावनी दी है।

इस अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया कि अमेरिका इस्राईल हमलों से संतुष्ट नहीं है और चेतावनी दी है कि नेतन्याहू के कदम सीरिया की सरकार को तल अवीव का दुश्मन बना सकते हैं।

उन्होंने कहा कि सीरिया की स्थिति लेबनान जैसी नहीं है, लेकिन नेतन्याहू हर जगह को एक ही नजर से देखते हैं। अमेरिका ने तल अवीव को सूचित किया है कि उसे इस तरीके को छोड़ना होगा।