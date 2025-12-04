मौलाना महमूद मदनी के बयान पर हंगामा,करणी सेना ने दी धमकी 

भोपाल में मौलाना महमूद मदनी के जरिए दिए गए बयान के बाद देशभर के हिंदूवादी संगठनों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में बुधवार शाम करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने रानीखेत रोड पर जोरदार प्रदर्शन किया और मौलाना मदनी का पुतला जला कर अपना विरोध जताया। जानकारों का कहना है कि मौलाना मदनी के बयान को गलत तरीके से पेश किया है।

करणी सेना युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी ने कहा कि संगठन अब 'जिहादी मानसिकता' को बिल्कुल सहन नहीं करेगा। चौधरी ने आरोप लगाया कि मौलाना मदनी ने अपने बयान से राष्ट्रवादी मुसलमानों को भड़काने के साथ-साथ देश के युवाओं को भी उकसाने का काम किया है।

उन्होंने कहा कि मौलाना मदनी के बयान ने देश का माहौल खराब किया है और सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश की है। चौधरी के मुताबिक, करणी सेना ऐसे बयानों का कड़ा विरोध करती है और चेतावनी देती है कि अगर भविष्य में भी इस तरह के बयान दिए गए, तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।