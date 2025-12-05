इंग्लिश अखबार द टेलीग्राफ ने लिखा है कि ज़ायोनी हमलों के बाद गज़्ज़ा में हुई घटनाओं के परिणामस्वरूप इंग्लैंड में एक बड़ी संख्या में लोग इस्लाम धर्म अपना रहे हैं।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार IIFL अकादमी की एक रिपोर्ट में बताया गया कि गज़्ज़ा के हालात की वजह से कई ब्रिटिश नागरिक इस्लाम अपनाने लगे हैं। ज़ायोनी अखबार मियारो ने इस रिपोर्ट को “चौंकाने वाली जानकारी” के रूप में पेश किया।

ज़ायोनी वेबसाइट i24 के अनुसार, एक नई ब्रिटिश रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि वैश्विक युद्ध और संघर्ष, खासकर इस्राईल के गज़्ज़ा हमलों के कारण, इस्लाम अपनाने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।

टेलीग्राफ के अनुसार, IIFL (Impact of Faith on Life) संस्थान के शोधकर्ताओं ने पाया कि वैश्विक संघर्ष ब्रिटिश नागरिकों के इस्लाम अपनाने का सबसे सामान्य कारण है।

सर्वेक्षण के अनुसार 2,774 ऐसे लोग जिन्होंने अपना धर्म बदला उनमें से 20% ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय युद्ध उनके धर्म परिवर्तन का प्रमुख कारण थे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अधिकांश धर्म परिवर्तन करने वाले, विशेषकर युवा, महसूस करते हैं कि दुनिया अन्याय की ओर बढ़ रही है और मीडिया पर बढ़ती शंका उन्हें इस्लाम की ओर खींचती है, क्योंकि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो नैतिकता और न्याय पर आधारित है।