काहिरा ने तल अवीव के दावों को झुठलाया, रफह क्रॉसिंग मामले में तालमेल से इनकार

अल-मयादीन से रिपोर्ट के अनुसार, मिस्र ने भविष्य में रफह क्रॉसिंग को फिर से खोलने के मामले में ज़ायोनी शासन के साथ किसी भी समन्वय से इनकार किया और जोर देकर कहा कि यदि कोई समझौता होता है, तो क्रॉसिंग प्रवेश और निकास दोनों दिशाओं में खुली होगी।

अतिक्रमणकारी ज़ायोनी शासन द्वारा यह घोषणा करने के बाद मिस्र की ओर से खंडन किया गया कि युद्धविराम समझौते के अनुसार, रफह क्रॉसिंग को केवल फिलिस्तीनियों के गज़्जा पट्टी से मिस्र की ओर निकलने के लिए खोला जाएगा।

ज़ायोनी वेबसाइट i24 के अनुसार, ज़ायोनी शासन के बयान में दावा किया गया था कि गज़्ज़ा निवासियों का निकास मिस्र के साथ समन्वय और इस्राईल की सुरक्षा मंजूरी के बाद किया जाएगा और यह ऑपरेशन यूरोपीय संघ मिशन की निगरानी में किया जाएगा।

अमेरिकी विदेश विभाग ने पहले एक्स पेज पर एक बयान जारी किया था, जिसमें क्रॉसिंग के फिर से खुलने का स्वागत किया गया था और इसे वाशिंगटन की 20-सूत्री योजना के ढांचे में और प्रगति के रूप में वर्णित किया गया था, लेकिन बिना किसी स्पष्टीकरण के इस बयान को हटा दिया गया था।