मोरक्को में हमास की जीत का अभूतपूर्व जश्न 

11 अक्तूबर 2025 - 15:23
सूत्रों ने बताया कि मोरक्को के अलावा यमन और मॉरिटानिया समेत कई अरब देशों में भी लोगों ने इस्राईली जनसंहार के अंत और दो साल लंबी जंग की समाप्ति पर जश्न मनाया और रैलियाँ निकालीं।

मोरक्को में “इस्लामिक उम्मह के समर्थन” के लिए काम करने वाले एक गैर-सरकारी संगठन ने घोषणा की है कि गज़्ज़ामें युद्धविराम समझौते की खुशी में देश के 58 शहरों में 110 से अधिक प्रदर्शन आयोजित किए गए।

संगठन ने अपने बयान में कहा कि शुक्रवार को हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और युद्धविरामहोने पर फ़िलिस्तीनी जनता के साथ एकजुटता जताई। प्रदर्शनकारियों का मुख्य नारा था —गज़्ज़ा फ़तहयाब हुआ” (गज़्ज़ा ने जीत हासिल की)।

प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, ये प्रदर्शन तेतुआन, कासाब्लांका, ताज़ा और इनज़गान सहित कई शहरों में हुए।

याद रहे कि गज़्ज़ा में हुआ यह युद्धविराम समझौता दो साल से जारी खूनी युद्ध का अंत लेकर आया है, जिसका क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर व्यापक स्वागत किया जा रहा है।

