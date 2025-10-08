हमास और अवैध राष्ट्र के बीच वार्ता में हिस्सा लेने मिस्र पहुंचे ट्रम्प के दूत 

इस्राईली टीवी चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दूत स्टीव विटकॉफ़ और ट्रम्प का दामाद जॉर्ड कुशनर मिस्र के शहर शर्म-अल-शेख पहुँच चुके हैं। ट्रम्प के यह प्रतिनिधि मिस्र में हो रही हमास और इस्राईल के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत में शामिल होंगे।

मंगलवार को मिस्र के विदेश मंत्री बदर अब्दुलआती ने अपने जर्मन समकक्ष योहान वाडफुल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ़ गज़्ज़ा युद्धविराम पर चल रही चर्चाओं में शामिल होंगे।

अब्दुलआती ने कहा कि शर्म-अल-शेख में हमास और इस्राईली प्रतिनिधियों के बीच बातचीत क्षेत्रीय देशों की भागीदारी के साथ जारी है, और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भी इन चर्चाओं का हिस्सा रहेगा।

बताया गया है कि सोमवार शाम मिस्र के शहर शर्म-अल-शेख में ट्रम्प की योजना के पहले चरण को लागू करने के लिए हमास और इस्राईल के प्रतिनिधियों के बीच अप्रत्यक्ष वार्ताएँ शुरू हुईं।