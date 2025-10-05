संभल में फिर गिराए जाएंगे मुसलमानों के 80 घर 

संभल में मुसलमानों के खिलाफ दमन और बुलडोज़र कार्रवाई अदलती आदेशों के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर योगी सरकार ने 80 से अधिक मकानों को खाली करने का आदेश दिया है।

प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार संभल के हातिम सराय इलाके के राया बुजुर्ग गांव में लगभग 80 मकानों के खिलाफ सरकार ने नोटिस जारी कर उसे 15 दिनों के अन्दर हटाने का आदेश दिया है, नहीं तो सभी मकानों को बुल्डोज़र एक्शन के बाद गिरा दिया जाएगा। सरकार का आरोप है कि ये सभी मकान तालाब की ज़मीन क़ब्ज़ा कर बनाए गए हैं, जबकि मकान मालिकों का कहना है कि उन्होंने पैसे देकर ज़मीन खरीदी थी और फिर घर बनाया था।

सरकार का दावा है कि हातिम सराय में 8 बीघा सरकारी तालाब पर कब्जा कर 80 से ज्यादा मकान बना लिए गए है। ये पूरा मुस्लिम मोहल्ला है। ये मकान आज से 10 साल पहले बने हैं। पूरी कालोनी आबाद है। कुछ कच्चे तो कुछ पक्के मकान बने हैं।