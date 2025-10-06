अल अक़्सा तूफान के बाद अब तक मारे गए हजारों ज़ायोनी सैनिक 

ज़ायोनी समाचार सूत्रों के मुताबिक, “ऑपरेशन तूफ़ान अल-अक़्सा” शुरू होने के बाद से अब तक ज़ायोनी सेना के 1,152 सैनिक मारे जा चुके हैं।

अल-आलम की रिपोर्ट के अनुसार, ज़ायोनी अख़बार जेरूसलम पोस्ट ने सेना के हवाले से बताया कि 7 अक्टूबर 2023 से अब तक कुल 1,152 ज़ायोनी आतंकी सैनिक मारे गए हैं, जिनमें से 40% सैनिकों की उम्र 21 साल से कम थी।

इरना की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के समर्थन से इस्राईल ने 7 अक्टूबर 2023 से गज़्ज़ा पट्टी पर एक विनाशकारी युद्ध छेड़ा हुआ है, जिसमें भारी तबाही, भूखमरी और हज़ारों फ़िलिस्तीनियों की मौत हुई है, जिनमें ज्यादातर महिलाएँ और बच्चे हैं।

तल अवीव ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय का अपमान करते हुए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के युद्ध रोकने के आदेश और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के नरसंहार रोकने और मानवीय स्थिति सुधारने से जुड़े निर्देशों को नज़रअंदाज़ किया है और वह गज़्ज़ा के नागरिकों के खिलाफ नरसंहार जारी रखे हुए है।

इन सब अत्याचारों के बावजूद, ज़ायोनी शासन ने खुद स्वीकार किया है कि वह अब तक अपने मुख्य लक्ष्यों, हमास को खत्म करना और बंदी बनाए गए ज़ायोनी सैनिकों को छुड़ाने में से किसी को भी हासिल नहीं कर सका है।