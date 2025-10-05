ज़ायोनी शासन का झूठ फिर बेनक़ाब, गज़्ज़ा पर बर्बर हमले जारी 

गज़्ज़ा पर इस्राईली हमलों और आम नागरिकों के नरसंहार ने इस्रईइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दावों को झूठा साबित कर दिया है।

हमास ने अपने बयान में कहा है कि नेतन्याहू द्वारा गज़्ज़ा में सैन्य कार्रवाइयों में कमी के दावे सिर्फ़ एक धोखा हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है।

हमास के मुताबिक़, शनिवार सुबह से अब तक इस्राईली हमलों में 70 फ़िलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।

ये सब उस समय हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हमास की ओर से अपने शांति प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के बाद इस्राईल से तुरंत हमले रोकने की अपील की थी, लेकिन तल अवीव ने इस अपील को नज़रअंदाज़ करते हुए बमबारी की एक नई लहर शुरू कर दी।