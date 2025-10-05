सुमुद फ्लोटिला के कार्यकर्ता ज़ायोनी जेल से आज़ाद

पिछले 17 साल से भी अधिक समय से ज़ायोनी नाकाबंदी का शिकार गज़्ज़ा के लिए राहत सामग्री और ज़ायोनी नाकाबंदी तोड़ने के लिए निकले सुमूद फ्लोटिला के 137 कार्यकर्ताओं का इस्राईली हिरासत से रिहा होने के बाद इस्तांबुल एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया।

तुर्की समाचार एजेंसी के अनुसार, तुर्किश एयरलाइंस की वह फ्लाइट जो इस्राईल के कब्जे वाले ईलात के रामोन एयरपोर्ट से रवाना हुई थी, इस्तांबुल एयरपोर्ट पर उतरी।

विमान में 137 कार्यकर्ता सवार थे, जिनमें 36 तुर्क नागरिक और 23 मलेशिया से जुड़े कार्यकर्ता शामिल थे, जो सुमूद फ़्लोटिला का हिस्सा थे।

एयरपोर्ट पर सरकारी अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में गज़्ज़ा समर्थक नागरिकों ने उनका स्वागत नारे-ए-तकबीर और फ़िलिस्तीनी झंडों के साथ किया।

ध्यान रहे कि सुमूद फ़्लोटिला मानवीय आधार पर गज़्ज़ा की नाकेबंदी समाप्त करने और राहत सामग्री पहुँचाने के उद्देश्य से रवाना हुई थी, लेकिन इस्राईली नौसेना ने अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में जहाज़ पर हमला कर सभी कार्यकर्ताओं को गिरफ़्तार कर लिया था।