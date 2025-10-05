  1. होम
अमेरिका अपने दामन में भड़काना चाहता है युद्ध की आग 

5 अक्तूबर 2025 - 15:09
समाचार कोड: 1735249
ट्रम्प सरकार सैन्य नीति के नाम पर अतीत की असफल रणनीतियों को दोहरा रही है और कांग्रेस की मंज़ूरी के बिना संविधान का उल्लंघन कर रही है।

अमेरिका की युद्धोन्मादी नीतियों की आलोचना करते हुए अमेरिकी पत्रिका वॉशिंगटन एग्ज़ामिनर की रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प लैटिन अमेरिका में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ़ अभियान चलाने के नाम पर अवैध तरीक़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी दूसरी राष्ट्रपति अवधि के नौ महीने पूरे होने के बाद ट्रम्प ने मध्य पूर्व में यमन और ईरान के खिलाफ दो सैन्य कार्रवाइयाँ की हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, यमन के लोग अब भी लाल सागर में समुद्री मार्गों पर नियंत्रण बनाए हुए हैं और ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखे हुए है। ट्रम्प ने कैरिबियन सागर में युद्धपोत तैनात किए हैं और उनकी सरकार वेनेज़ुएला में संभावित सैन्य कार्रवाई पर भी विचार कर रही है।

अख़बार ने आगे कहा कि ट्रम्प सरकार सैन्य नीति के नाम पर अतीत की असफल रणनीतियों को दोहरा रही है और कांग्रेस की मंज़ूरी के बिना संविधान का उल्लंघन कर रही है।

रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अमेरिका इस समय अपने घर में ही एक दीर्घकालिक युद्ध के कगार पर खड़ा है।

