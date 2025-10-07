ईरान यूरोपीय तिकड़ी के स्नैपबैक का सामना करने को तैयार 

ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातेमा मुहाजरानी ने कहा है कि “स्नैपबैक मेकैनिज्म” के सक्रिय होने की आशंका को देखते हुए सरकार ने पहले ही ज़रूरी कदम उठा लिए थे, और अब नई रणनीति के तहत फैसले लागू किए जा रहे हैं।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने इस स्थिति की पहले से तैयारी कर ली थी और अब कूटनीतिक, राजनीतिक और रक्षा स्तर पर प्रतिक्रिया देने के लिए नई योजना अपनाई गई है।

फातेमा मुहाजरानी ने बताया कि ईरान ने बातचीत के दौरान विरोधी रवैयों के बावजूद हर संभव कूटनीतिक माध्यम का इस्तेमाल किया ताकि “स्नैपबैक मेकैनिज्म” को सक्रिय होने से रोका जा सके। लेकिन अब जब यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो सरकार ने सक्रिय और प्रभावी प्रतिक्रिया देने का फैसला किया है।

उन्होंने आगे कहा कि अब ईरान की विदेश नीति में क्षेत्रीय कूटनीति को केंद्रीय महत्व दिया गया है, और पड़ोसी देशों से संबंधों को मज़बूत करने के लिए शंघाई सहयोग संगठन जैसे क्षेत्रीय मंचों में भागीदारी को प्राथमिकता दी जा रही है।

उन्होंने गज़्ज़ा की स्थिति पर भी टिप्पणी करते हुए वैश्विक शांति प्रयासों की अहमियत पर ज़ोर दिया। उन्होंने स्वीडिश कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग की शांति को बढ़ावा देने की कोशिशों की सराहना की और कहा कि दुनिया ने देखा कि भले ही गज़्ज़ा के लिए राहत सामग्री ले जाने वाले जहाज़ अपनी मंज़िल तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन यह कोशिश इस बात की निशानी है कि युवा महिलाएं वैश्विक शांति को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकती हैं।