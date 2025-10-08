हिंदुत्ववादी संगठनों की धमकी, प्रशासन ने मस्जिदों के खिलाफ मुहिम छेड़ी 

देश भर में मस्जिदों के खिलाफ हिंदुत्ववादी संगठनों ने मुहिम छेड़ रखी है। ताज़ा मामला वाराणसी का है, जहाँ लाउडस्पीकर को लेकर विवाद गरमा गया है। हिंदू संगठनों ने मस्जिदों से तेज आवाज में अज़ान देने वाले लाउडस्पीकर को उतारने के लिए प्रशासन को सात दिन का अल्टीमेटम दिया है।

हनुमान सेना के अध्यक्ष सुधीर सिंह ने चेतावनी दी है कि अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए, तो वे शहर में हर घर पर बड़े स्पीकर लगाकर दिनभर हनुमान चालीसा का पाठ बजाएंगे।

हनुमान सेना की इस खुली चेतावनी के बाद प्रशासन ने वाराणसी के दालमंडी में स्थित लंगड़ा हाफिज मस्जिद में होने वाले अजान की जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस जांच में ये सामने आया है कि इस मस्जिद से पहले ही कई लाउडस्पीकर उतारे जा चुके थे। वहां पर मौजूद मुस्लिम सुमदाय के लोगों का कहना है कि हिंदू संगठनों के विरोध के बाद प्रशासन ने लाउडस्पीकर उतरवा दिया था। इसके बाद अब अजान बिना लाउडस्पीकर के ही हो रही है।