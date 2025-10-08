ईरान ने काभी भी परमाणु बम बनाने का प्रयास नहीं किया 

ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसऊद पिज़िश्कयान ने कहा है कि इस्लामी ईरान क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा का इच्छुक है और अपने बुनियादी सिद्धांतों के अनुसार कभी भी परमाणु हथियार प्राप्त करने की कोशिश नहीं की है।

स्विट्ज़रलैंड के नए राजदूत ओलीवियर बेंगरटर से राजनयिक प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए राष्ट्रपति ने स्विट्ज़रलैंड की ऐतिहासिक भूमिका की सराहना की और कहा कि इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद से स्विट्ज़रलैंड तेहरान और वॉशिंगटन के बीच संपर्क का माध्यम रहा है।

उन्होंने राजदूत से कहा कि वह अमेरिकी अधिकारियों तक यह संदेश पहुँचाएँ कि ईरान का रुख हमेशा स्पष्ट रहा है कि हम परमाणु हथियार नहीं चाहते, बल्कि अपनी नीतिगत सिद्धांतों के तहत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए कार्य कर रहे हैं।

राष्ट्रपति पिज़िश्कयान ने स्विट्ज़रलैंड की निष्पक्ष, संतुलित और रचनात्मक नीतियों की प्रशंसा करते हुए विशेष रूप से दवा और खाद्य क्षेत्र में सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों की अनुचित पाबंदियों के बावजूद स्विट्ज़रलैंड ने ईरान के साथ सहयोग जारी रखा है।

ईरान के राष्ट्रपति ने गज़्ज़ा में ज़ायोनी अत्याचारों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ये कार्य न केवल अमानवीय हैं बल्कि पूरे क्षेत्र में अस्थिरता की जड़ भी हैं।