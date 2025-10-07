लेबनान, इस्राईल के ड्रोन हमले में दो लोगों की मौत, कई घायल

लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से बताया है कि इस्राईल के सैन्य ड्रोन ने ज़बदीन मार्ग पर एक कार को निशाना बनाया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हुए।

रिपोर्ट के मुताबिक, यह हमला उन नई हवाई कार्रवाइयों का हिस्सा है जो हाल के दिनों में दक्षिण और पूर्वी लेबनान पर तेज़ी से बढ़ी हैं। इससे पहले भी ज़ायोनी लड़ाकू विमानों ने नबतिया के पास अली अल-ताहिर पहाड़ियों पर भीषण बमबारी की थी।

स्थानीय मीडिया ने धमाकों और आग लगने की सूचना दी, जबकि ‘एलबीसीआई’ चैनल ने बताया कि इस्राईल ने देश के पूर्वी हिस्सों ज़गरीन, हरबता, शात और हर्मल के आसपास भी हवाई हमले किए।

ज़ायोनी सेना के रेडियो ने दावा किया कि निशाना “हिज़्बुल्लाह की रिज़वान यूनिट” के प्रशिक्षण शिविर और हथियार भंडार थे, लेकिन नागरिक इलाकों और निजी वाहनों पर हमलों ने लेबनान की संप्रभुता और संघर्ष के विस्तार को लेकर गंभीर चिंता बढ़ा दी है।

हिज़्बुल्लाह ने लेबनानी सरकार और युद्धविराम समिति के सदस्यों से मांग की है कि वे इस्राईल की जवाबदेही तय करें और लेबनान की संप्रभुता के इस लगातार उल्लंघन को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएँ।