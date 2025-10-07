नेतन्याहू का दावा, गज़्ज़ा जनसंहार खत्म होने के करीब

अतिक्रमणकारी ज़ायोनी शासन के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक अमेरिकी पॉडकास्ट को दिए इंटरव्यू में दावा किया है कि इस्राईल गज़्ज़ा युद्ध के अंत के करीब है।” उनके अनुसार, तल अवीव 7 अक्टूबर के बाद पहले से कहीं अधिक मज़बूत होकर उभरा है।

नेतन्याहू ने यह स्वीकार किया कि हमास अब तक पूरी तरह पराजित नहीं हुआ है, लेकिन उनका कहना था कि “हम जल्द ही इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। जो कुछ गज़्ज़ा में शुरू हुआ था, वहीँ खत्म होगा, यानी क़ैदियों की रिहाई और हमास की सरकार का अंत।

ज़ायोनी नेता ने कहा कि “हमने अमेरिका के दुश्मनों को हराया है जो अपने हथियारों के प्रसार की कोशिश कर रहे थे। गज़्ज़ा युद्ध का अंत ज़रूरी है और उम्मीद है कि यह मकसद जल्द ही ट्रम्प की मदद से पूरा होगा।

विश्लेषकों के मुताबिक, नेतन्याहू उस वक्त युद्ध के अंत की इच्छा जता रहे हैं जब पिछले दो सालों से वह खुद बातचीत और युद्धविराम की कोशिशों में सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं। यहां तक कि ट्रम्प की ओर से तत्काल हमले रोकने की अपील और हमास के सकारात्मक जवाब के बावजूद, ज़ायोनी हमलों में कमी लाने के बजाय और तेज़ी लाई गई है।

अपनी बातचीत के दौरान नेतन्याहू ने ईरान के ख़िलाफ़ पुराने और बेबुनियाद आरोपों को दोहराते हुए “ईरान-फ़ोबिया” की वही पुरानी मुहिम जारी रखी। ट्रंप के साथ रिश्तों पर बोलते हुए उन्होंने कहा, “मेरा ट्रंप से संबंध दोस्ताना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हर मुद्दे पर एकमत हैं।”