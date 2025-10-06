इस्राईल पर ट्रम्प के अनुरोध का भी असर नहीं, गज़्ज़ा पर हमले जारी 

ट्रम्प की शांति योजना पर हमास की सकारात्मक प्रतिक्रिया और ट्रम्प की ओर से हमले रोकने की अपील के बावजूद, ज़ायोनी सेना ने गज़्ज़ा पट्टी पर दूसरे दिन भी लगातार हमले जारी रखे।

रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले दो दिनों में इस्राईल ने ग़ज़ा पट्टी पर 131 से ज़्यादा हमले किए, जिनमें 94 लोग शहीद हो गए और कई अन्य घायल हुए। ये हमले ज़्यादातर घनी आबादी वाले इलाकों में किए गए। इसके अलावा, ज़ायोनी तोपखाने ने मध्य गज़्ज़ा के अल-बुरेज़ कैंप के उत्तरी हिस्सों पर भी गोलाबारी की।

गौरतलब है कि हमास ने ट्रम्प की शांति योजना के मुख्य बिंदुओं को सैद्धांतिक रूप से मंज़ूरी दी थी, और दुनिया के कई देशों ने इस्राईल से तुरंत हमले रोकने की मांग की थी लेकिन ज़ायोनी अधिकारियों ने अपनी आक्रामक कार्रवाई जारी रखी।