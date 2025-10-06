हमास ने हथियार डालने की अफवाहों का खंडन किया 

फिलिस्तीनी प्रतिरोध संगठन हमास ने कुछ मीडिया संस्थानों द्वारा उसके हथियार छोड़ने से जुड़ी खबरों को सख्ती से खारिज कर दिया है।

फ़िलिस्तीन अल-यौम समाचार एजेंसी के अनुसार, हमास ने एक बयान जारी कर कहा कि कुछ मीडिया चैनलों और वेबसाइटों ने एक ऐसे व्यक्ति के हवाले से झूठी खबरें चलाईं जो खुद को हमास का प्रतिनिधि बताता है। उसने टीवी चैनल अल-हदस को बताया था कि हमास चरणबद्ध तरीके से अपने हथियार अंतरराष्ट्रीय निगरानी में सौंपने पर तैयार है।

हमास ने स्पष्ट किया कि यह खबर पूरी तरह झूठी और बेबुनियाद है। संगठन ने कहा कि हमास के आधिकारिक बयान और घोषणाएं सिर्फ उसकी आधिकारिक वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर जारी की जाती हैं।

गौरतलब है कि इससे पहले अल-अरबिया चैनल ने भी यही दावा किया था कि फिलिस्तीनी प्रतिरोध संगठन अंतरराष्ट्रीय निगरानी के तहत धीरे-धीरे हथियार जमा करने पर राज़ी हो गया है — जिसे अब हमास ने पूरी तरह नकार दिया है।