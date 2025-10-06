ईरान फारस की खाड़ी में दुश्मन की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देगा 

ईरान की शक्तिशाली सैन्य यूनिट इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के कमांडर जनरल मोहम्मद पाकपूर ने कहा है कि फ़ारस की खाड़ी के द्वीपों में दुश्मन की किसी भी हरकत का जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा।

जानकारी के मुताबिक, जनरल पाकपूर ने हुर्मुज़गान प्रांत के दौरे के दौरान फारस की खाड़ी में तैनात ऑपरेशनल यूनिट्स की तैयारियों का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आईआरजीसी सेनाएं पूरी तरह सतर्क और तैयार हैं, और अगर दुश्मन की तरफ से कोई भी उकसाने वाली कार्रवाई होती है तो ईरानी नौसेना उसका मजबूत जवाब देने की क्षमता रखती है।

उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह ईरान की सशस्त्र सेनाओं ने सिर्फ 12 दिनों में अमेरिका और इस्राईल की साजिशों को नाकाम कर दिया था, उसी तरह अब भी किसी भी तरह की दुश्मनी या दुस्साहस को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।