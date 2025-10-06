 सीरिया पर भी इस्राईल के बर्बर हमले जारी, कई लोगों का अपहरण

गज़्ज़ा में जनसंहार कर रही ज़ायोनी सेना ने एक बार फिर सीरिया पर बर्बर हमले किए हैं। स्थानीय सीरियाई सूत्रों ने बताया कि ज़ायोनी सेना ने आज सुबह दक्षिणी सीरिया के दरआ प्रांत के कुछ इलाकों पर हमला किया।

रिपोर्ट के अनुसार, ज़ायोनी तोपखाने ने दरआ प्रांत के पश्चिमी इलाके में अबीदीन गांव के आसपास के क्षेत्रों पर गोलाबारी की।

सूत्रों ने बताया कि ज़ायोनी सेना ने हवाई और तोपखाने के हमलों के अलावा जमीनी घुसपैठ भी की, और कई बार स्थानीय नागरिकों के घरों पर हमला कर कुछ लोगों का अपहरण भी किया।

गौरतलब है कि सीरिया में पहले से ही सशस्त्र गुटों के बीच गृहयुद्ध, आतंकवाद और अल्पसंख्यकों पर हमले जारी हैं। इसी बीच इस्राईल भी समय-समय पर सीरिया के सामरिक और रक्षा महत्व वाले ठिकानों पर हमले करता रहता है।

इसी वजह से कई विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा हालात में जौलानी की सरकार कुछ ही महीनों की मेहमान है।