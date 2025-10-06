ट्रम्प डील पर वार्ता के लिए हमास के प्रतिनिधि दल काहिरा पहुंचा 

फिलिस्तीन मुक्ति आंदोलन के अग्रणी सशस्त्र संगठन हमास का प्रतिनिधिमंडल, जिसकी अगुवाई खलील अल-हय्या कर रहे हैं, काहिरा मिस्र पहुंच गया है। वहां वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के पेश किए गए शांति प्रस्ताव के तहत सीज़फायर के तरीके पर बातचीत करेगा।

ट्रम्प ने हाल ही में 20 बिंदुओं वाला एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें तुरंत युद्धविराम, ज़ायोनी बंदियों की रिहाई के बदले सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई, ज़ायोनी सेना की तय की गई सीमाओं तक वापसी और गज़्ज़ा के पुनर्निर्माण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संस्था बनाने की बात कही गई है।

हमास के अनुसार, उसकी प्रतिरोधी ताकतें इस योजना को कुछ शर्तों के साथ स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। हमास का कहना है कि उसने हमेशा न्यायपूर्ण शांति और युद्धविराम के लिए सकारात्मक रुख दिखाया है।

राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, ट्रम्प की यह नई योजना असली मायनों में शांति का रोडमैप नहीं है, बल्कि यह इस्राईल को उसके आंतरिक और बाहरी संकटों से निकालने की कोशिश है जो आज दुनिया भर के कई क्षेत्रों में, जैसे संयुक्त राष्ट्र महासभा, विश्व खेल प्रतियोगिता , विश्वविद्यालयों और कानूनी संस्थाओं में साफ़ दिखाई दे रहा है।