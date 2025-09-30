  1. होम
अमेरिका में उठी नेतन्याहू की गिरफ़्तारी की मांग, विरोध प्रदर्शन 

30 सितंबर 2025 - 14:10
प्रदर्शन में शामिल लोगों ने गज़्ज़ा में जारी अत्याचारों के विरोध में पोस्टर लहराए और अमेरिकी सैन्य सहायता बंद करने तथा अंतरराष्ट्रीय न्याय की मांग को लेकर नारेबाजी की।

 वाशिंगटन डीसी में सैंकड़ों प्रदर्शनकारियों ने ज़ायोनी प्रधानमंत्री के विरोध प्रदर्शन कर नेतन्याहू की गिरफ्तारी की मांग की।ज़ायोनी प्रधानमंत्री पर पिछले दो वर्षों से गज़्ज़ा पट्टी में युद्ध अपराध और नरसंहार के आरोप लगे हैं।

प्रदर्शन में शामिल लोगों ने गज़्ज़ा में जारी अत्याचारों के विरोध में पोस्टर लहराए और अमेरिकी सैन्य सहायता बंद करने तथा अंतरराष्ट्रीय न्याय की मांग को लेकर नारेबाजी की।

उन्होंने जोर देकर कहा कि नेतन्याहू पर अंतरराष्ट्रीय अदालत में मुकदमा होना चाहिए और गज़्ज़ा युद्ध के दौरान 18,000 से अधिक फिलिस्तीनी बच्चों के मारे जाने में उनकी भूमिका की ओर इशारा किया।को लेकर जवाबदेही तय की  जाए। 

प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी सरकार से ज़ायोनी सरकार को बिना शर्त सहायता बंद करने की मांग की और अंतरराष्ट्रीय कानून, मानवाधिकार सिद्धांतों के अनुरूप वैश्विक समुदाय की ओर से निर्णायक रुख अपनाने का आह्वान किया।

बता दें कि 21 नवंबर 2024 को, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) ने बेंजामिन नेतन्याहू और तत्कालीन रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

