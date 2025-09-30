पाकिस्तान, क्वेटा में सैन्य ठिकाने पर हमला, 10 लोगों की मौत, 30 से अधिक घायल

पाकिस्तान के क्वेटा में जबरदस्त धमाका हुआ है। सेना के ठिकाने को निशाना बनाकर किए गए इस हमले में कम से कम 10 लोग मारे गए वहीं 30 से अधिक घायल हैं। हादसे के बाद आस-पास के इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पूर्वी क्वेटा में फ्रंटियर कॉर्प्स ऑफिस के पास यह धमाका हुआ और फिर फायरिंग भी हुई। विस्फोट की आवाज मॉडल टाउन और आस-पास के इलाकों में सुनी गई, जिसे संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। विस्फोट इतना खतरनाक था कि आस-पास के घरों और इमारतों की खिड़कियां टूट गईं।

बलूचिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री बख्त मुहम्मद काकर और स्वास्थ्य सचिव मुजीब-उर-रहमान ने सिविल अस्पताल क्वेटा, बीएमसी अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में आपातकाल की घोषणा कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को ड्यूटी पर तैनात रहने के लिए कहा गया है। घायलों को और मृतकों के शवों को क्वेटा सिविल अस्पताल में भेज दिया गया है।