ट्रम्प की गज़्ज़ा डील पर हमास की प्रतिक्रिया, पहले जाँचेंगे फिर बोलेंगे 

अमेरिकी राष्ट्रपति भवन में नेतन्याहू और ट्रम्प की मुलाक़ात के बाद सामने आई गज़्ज़ा डील पर हमास ने नपी तुली प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पहले हम इसे देखेंगे और सही परखेंगे फिर कुछ प्रतिक्रिया देंगे । अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने गज़्ज़ा युद्ध को समाप्त करने के लिए 20 प्वाइंट का प्लान सामने रखा है। ट्रम्प और नेतन्याहू की मुलाकात में इस योजना पर नेतन्याहू की तरफ से भी सहमति जताई गई है। अब सब की निगाह हमास पर टिकी हुई है।

जहां ज़ायोनी शासन इस डील के लिए तैयार हो गया है वहीं, अब सबकी निगाहें हमास पर है कि क्या वह गज़्ज़ा डील के लिए सामने रखी गई सारी शर्तों को मानेगा ?

कतर के प्रधानमंत्री और मिस्र के खुफिया प्रमुख ने हमास के वार्ताकारों से मुलाकात की और ट्रम्प की 20 प्वाइंट वाली गज़्ज़ा डील के बारे में जानकारी दी।हमास के वार्ताकारों ने कहा कि वो इस डील को लेकर अभी इसको रिव्यू करेंगे और फिर अपना जवाब देंगे।

दोनों नेताओं का कहना है कि अगर हमास इस डील को स्वीकार कर लेता है तो सभी बंधकों को 72 घंटे के भीतर रिहा करने का प्रावधान है, लेकिन, अगर हमास ऐसा नहीं करता है तो ज़ायोनी शासन के हमलों में अमेरिका इस्राईल का साथ देगा।