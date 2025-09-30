इंडोनेशिया में इस्लामिक स्कूल में हादसा, 65 बच्चे मलबे में दबे 

इंडोनेशिया में जावा द्वीप पर इस्लामिक स्कूल की बिल्डिंग ढह गई, जिसके मलबे के नीचे करीब 65 बच्चों के दबने की आशंका है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, हादसास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अभी तक एक बच्चे का शव मिल चुका है। बताया जा रहा है कि स्कूल की इमारत निर्माणाधीन थी कि अचानक ढह गई और अभी तक भी मलबे के नीचे दबे बच्चों को निकाला नहीं जा सका है।

पूर्वी जावा के सिदोअर्जो शहर में अल खोजिनी इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल की अस्थिर कंक्रीट से बनी बिल्डिंग गिरी है। मलबे में दबे छात्रों तक ऑक्सीजन और पानी पहुंचाया जा रहा है। बचाव दल के कर्मचारी, पुलिस और सैनिकों मलबे की खुदाई में जुटे हैं। बचाव कर्मियों ने संदेह जताया है कि मलबे के नीचे दबे बच्चे नजर आ रहे हैं, लेकिन उन बच्चों की मौत हो चुकी है, इसलिए मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावना है।