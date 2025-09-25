हमास ने नाम पर गज़्ज़ा में आम लोगों को मार रहा है इस्राईल 

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने ज़ायोनी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर गज़्ज़ा युद्ध को लेकर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह जंग सिर्फ़ निर्दोष फ़लस्तीनियों की जान ले रही है लेकिन हमास को समाप्त नहीं कर पा रही।

मैक्रोन ने फ़्रांस 24 को दिए इंटरव्यू में कहा कि नेतन्याहू की प्राथमिकता बंधकों की रिहाई नहीं है, वरना वह गज़्ज़ा पर बड़े हमले शुरू नहीं करते और क़तर में हो रही बातचीत पर भी वार नहीं करते।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ‘‘हमला जारी रहने के बावजूद हमास अब भी लड़ने में सक्षम है’’ और फ़्रांस ने एक बार फिर गज़्ज़ा में फ़ौरन युद्धविराम की मांग की।

मैक्रोन ने दो-टूक कहा कि फ़िलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देना ही शांति प्रक्रिया को बहाल करने का रास्ता है। उन्होंने अमेरिका से इस्राईल पर दबाव बनाने की अपील की और चेतावनी दी कि अगर वॉशिंगटन असफल रहा तो यूरोपीय संघ को प्रतिबंध लगाने पर विचार करना चाहिए।

फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने यह भी साफ़ कर दिया कि वेस्ट बैंक के किसी भी हिस्से को मिलाना फ़्रांस की ‘‘रेड लाइन’’ होगी और यरुशलम में फ़्रांस का कॉन्सुलेट बंद करना एक ‘‘बड़ी गलती’’ साबित होगी।