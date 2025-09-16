गज़्ज़ा में जनसंहार कर रहा है इस्राईल, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में गंभीर सवाल

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की ओर से नियुक्त स्वतंत्र विशेषज्ञों की एक टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस्राईल गज़्ज़ा में नरसंहार कर रहा है। मंगलवार को एक रिपोर्ट जारी करते हुए, टीम ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसे रोकने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित करने के लिए कदम उठाने का आह्वान किया।

तीन सदस्यीय टीम दस्तावेजों का गहन विश्लेषण करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची है। इस्राईल गज़्ज़ा में हमास के खिलाफ युद्ध के बहाने जनसंहार कर रहा है। इस्राईल ने इस रिपोर्ट को "विकृत और झूठी" बताते हुए खारिज कर दिया है।

स्वतंत्र विशेषज्ञों की टीम ने 72 पेज की रिपोर्ट में कहा है कि अक्टूबर, 2023 से इस्राईल ने 3 या 4 बार ऐसा किया है, जिसे 1948 के जेनोसाइड कंवेंशन के अंदर रखा जा सकता है। टीम ने कहा कि जांच के यह नतीजे संयुक्त राष्ट्र की अब तक की जांच में सबसे ज्यादा मजबूत और आधिकारिक हैं।