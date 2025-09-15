ट्रम्प ने वेनेज़ुएला पर हमले की संभावना जताई

वेनेज़ुएला की सैन्य घेराबंदी करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा है कि वेनेज़ुएला पर सैन्य हमला हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया है कि वेनेज़ुएला अमेरिका में नशीले पदार्थ भेज रहा है और इसी कारण उस पर सैन्य हमले की संभावना मौजूद है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक़, जब ट्रम्प से वेनेज़ुएला पर सैन्य कार्रवाई की संभावना को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, "बहुत जल्द देखेंगे कि क्या होता है।"

पीबीएस वेबसाइट के अनुसार, ट्रम्प ने आरोप लगाया कि वेनेज़ुएला तस्कर गिरोहों का संगठन कर रहा है और अमेरिका में नशीली दवाएं भेज रहा है, जो अमेरिका के लिए किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है।