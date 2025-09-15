ज़ायोनी सेना में गहराया संकट हुआ आउट ऑफ कंट्रोल 

अलजज़ीरा ने हिब्रू अख़बार हारेत्ज़ के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा है कि गज़्ज़ा युद्ध शुरू होने के बाद से हज़ारों ज़ायोनी सैनिक सेना छोड़ चुके हैं।

ज़ायोनी सेना के एक अधिकारी ने स्वीकार किया कि सेना छोड़ने वाले सैनिकों की संख्या मीडिया में बताए गए आंकड़ों से कहीं ज़्यादा है और यह संकट अब काबू से बाहर हो चुका है।

कुछ सैनिकों ने कहा कि उन्होंने सेना से अलग होने का फ़ैसला इसलिए किया क्योंकि उनका मनोबल पूरी तरह टूट चुका है और वह आगे सेवा जारी रखने की स्थिति में नहीं हैं।

इससे पहले ज़ायोनी सेना के अधिकारियों ने जनशक्ति की कमी को लेकर चेतावनी दी थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कम से कम आठ यहूदी हरेदी सैनिक, जो सेना से फ़रार हो गए थे, उन्हें बिन गुरियन एयरपोर्ट पर बंदी बना लिया गया है।