वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राहत, लंबी लड़ाई की तैयारी 

वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले से मुस्लिम समुदाय ने राहत की सांस ली है। इस फैसले को सरकार की हार और मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की जीत के रूप में देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून के कई विवादित प्रावधानों पर रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट ने पूरे कानून को खत्म कनरे से इंकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट में कई राउंड की सुनवाई के बाद आए इस फैसले ने आंशिक रूप से मुस्लिम समाज को राहत दी है लेकिन मुस्लिम लीडरों का कहना है कि यह लड़ाई लंबी है। इस कानून के खिलाफ खुद एक याचिकाकर्ता कांग्रेस लीडर इमरान प्रताप गढ़ी ने इस फैसले पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला वक्फ संशोधन कानून की आत्मा पर रोक है।