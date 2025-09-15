ईलात में जोरदार धमाके, ज़ायोनी अतिक्रमणकारियों में भगदड़

यमनी सेना ने मक़बूज़ा फिलिस्तीन में ज़ायोनी ठिकानों पर ड्रोन हमले करते हुए रामोन एयरपोर्ट और अन्य सैन्य अड्डे को निशाना बनाया, जिसके बाद ज़ायोनी नागरिक बंकरों की ओर भागने पर मजबूर हो गए।

जानकारी के मुताबिक़, फ़िलिस्तीन के दक्षिणी शहर ईलात (उम्म अल-रशराश) में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद पूरे इलाके में सायरन बजा दिए गए। अरबी और हिब्रू स्रोतों ने बताया कि धमाकों की आवाज़ रामोन एयरपोर्ट और उसके आसपास भी सुनी गई, जहां ज़ायोनी फ़ौज की गतिविधियां जारी रहती हैं।

स्रोतों के मुताबिक़, यमनी फ़ोर्सेज़ ने रामोन एयरबेस और एयरपोर्ट को ड्रोन हमलों का निशाना बनाया। यह वही अड्डा है जिसका इस्तेमाल इस्राईल यमन पर हमलों के लिए करता रहा है।

धमाकों और सायरनों के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई और ज़ायोनी अतिक्रमणकारी बस्तियों के लोग बंकरों की ओर दौड़ते हुए नज़र आए।