जौलानी शासन के सेना प्रमुख की तुर्की के सैन्य अधिकारियों से मुलाकात

इस्राईल की क्षेत्रीय देशों में बढ़ती आतंकी कार्रवाईयों के बीच जौलानी नीत सीरिया की वायुसेना के कमांडर की तुर्की के उच्च सैन्य अधिकारियों से अंकारा में मुलाकात हुई। सीरियाई सेना के वायुसेना प्रमुख आसिम हवारी अंकारा पहुंचे और तुर्की सेना के जनरल स्टाफ प्रमुख सेलजुक बायराकतार ओग्लू तथा तुर्की वायुसेना के कमांडर जिया जमाल क़ाज़ी ओग्लू से मुलाकात की।

यह मुलाकात तुर्की रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक निमंत्रण पर और साझा मुद्दों की समीक्षा के उद्देश्य से हुई। बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने सीरिया के विभिन्न क्षेत्रों में सैन्य सहयोग और हवाई समन्वय को बढ़ाने पर ज़ोर दिया।

चर्चाओं का मुख्य केंद्र उत्तरी और मध्य सीरिया में वायु रक्षा प्रणालियों को मज़बूत करना, अंतरिम सरकार से जुड़े बलों को प्रशिक्षण देना और तुर्की सेना तथा दमिश्क-समर्थित इकाइयों के बीच ज़मीनी समन्वय को मज़बूत करना रहा।