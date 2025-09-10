अरब शासकों का क़तर आना जाना शुरू 

क़तर पर इस्राईल के बर्बर हमलों के बाद सकते मे ये अरब नेताओं का दोहा आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। अमेरिका और इस्राईल के बेशर्त सहयोगी अरब शासक क़तर पर हमले के बाद सकते में हैं । मीडिया रेपोर्ट्स के अनुसार कई अरब देशों के नेता आज कल दोहा का रुख कर रहे हैं ताकि वह क़तर के प्रति अपना समर्थन दिखा सकें और ज़ायोनी हमलों के ख़िलाफ़ एकजुटता जता सकें। इसी बीच, इस्राईल के निकट सहयोगी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख़ मोहम्मद बिन ज़ायेद आले नहयान पहले अरब नेता के रूप में दोहा पहुँचे। रॉयटर्स के अनुसार, आज ही इस्राईल की अरब शील्ड कहलाने वाले जॉर्डन के युवराज हुसैन भी क़तर का दौरा करेंगे। सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान भी गुरुवार को इस देश की यात्रा करने वाले हैं।