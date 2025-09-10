मिडिल ईस्ट में अमेरिका के हितों का सबसे बड़ा रक्षक है इस्राईल

इस्राईल के पूर्व युद्ध मंत्री और ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के प्रमुख बेनी गैंट्ज़ ने कल क़तर पर इस्राईली हमलों के बाद कहा कि प्रतिबंध या इस्राईल को हथियार भेजने की प्रक्रिया को धीमा करना नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे दुश्मन इसका फ़ायदा उठाएंगे।

ज़ायोनी नेता ने कहा कि मध्य पूर्व में अमेरिका के हितों का प्रतिनिधित्व और उनकी रक्षा इस्राईल की तरह कोई और देश नहीं करता। वॉशिंगटन के लिए यह फ़ायदेमंद है कि हमारे रिश्ते बरक़रार रहें।

इस्राईली शासन ने मंगलवार शाम को क़तर पर हवाई हमला किया, जिसमें हमास के दफ़्तर के कई सदस्यों के घरों को निशाना बनाया गया। इसका मक़सद हमास के नेताओं की बैठक को निशाना बनाना था, जिसकी अध्यक्षता ख़लील अल-हय्या कर रहे थे और इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति की पेशकश की समीक्षा होनी थी। धमाकों और दोहा के आसमान में घने धुएँ के गुबारों के बावजूद, हमास प्रतिनिधिमंडल के सभी सदस्य सुरक्षित बच गए।

गैंट्ज़ ने कहा कि गज़्ज़ा में जंग बहुत धीमी चल रही है, लेकिन हमें इसे अंत तक ले जाना होगा। उसने कहा कि हमें अब गज़्ज़ा में हमास की जगह एक वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढनी होगी। यह काम कुछ दिनों में होगा, महीनों में नहीं।

गैंट्ज़ ने कहा कि अगर हम क़ैदियों की अदला-बदली समझौते तक पहुँचते हैं, तो हमें इस समझौते के बाद अपनी सुरक्षा के लिए भी तैयार रहना चाहिए।