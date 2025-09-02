इराक़ी प्रधानमंत्री से मिलने बगदाद पहुंचे सेंटकॉम के नए कमांडर

अमेरिका के सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) के कमांडर माइकल कुरेला ने इराक के प्रधानमंत्री और सशस्त्र बलों के कमांडर-इन-चीफ मोहम्मद शिया अल-सूदानी से मुलाकात की।

इस बैठक में दोनों पक्षों ने इराक और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के बीच सहयोग को गठबंधन सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय सुरक्षा संबंधों की ओर मोड़ने, इराक-अमेरिका उच्च समिति की गतिविधियों और सुरक्षा सहयोग एवं समन्वय पर चर्चा की।

इराक़ी प्रधानमंत्री अल-सुदानी और कुरेला ने सीरिया के हालात और इसके क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रभावों पर भी विचार-विमर्श किया।

इराकी प्रधानमंत्री ने स्थिरता स्थापित करने, क्षेत्र को संघर्ष के विस्तार के कारणों से दूर रखने, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों के आधार पर देशों की संप्रभुता का सम्मान करने, बातचीत और समझौतों, कूटनीतिक गतिविधियों और क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता को मजबूत करने के लिए सहयोग के महत्व पर जोर दिया।