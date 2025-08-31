ट्रम्प का दावा, टैरिफ के बिना अमेरिका की सैन्य शक्ति का जनाज़ा निकल जाएगा 

ट्रम्प ने अपनी टैरिफ योजना का बचाव करते हुए दावा किया है कि टैरिफ के बिना अमेरिका की सैन्य शक्ति का जनाज़ा निकल जाएगा । अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा कहा कि उनकी टैरिफ नीति के बिना अमेरिकी सैन्य शक्ति "तुरंत नष्ट हो जाएगी" और यह भी दावा किया कि इन टैरिफ के बिना देश "पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा।"

अमेरिकी संघीय न्यायालय ने 4 मतों के विरुद्ध 7 मतों से फैसला सुनाया कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आपातकालीन अधिकार अधिनियम अमेरिकी राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता है और ट्रम्प द्वारा कई देशों पर लगाए गए टैरिफ को अवैध घोषित किया। इस फैसले ने अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय के उस फैसले की पुष्टि की जिसमें कहा गया था कि टैरिफ राष्ट्रपति की शक्तियों से परे हैं।

ट्रम्प ने सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि टैरिफ और अब तक अर्जित किए गए खरबों डॉलर के बिना, हमारा देश पूरी तरह से नष्ट हो जाता और हमारी सैन्य शक्ति तुरंत नष्ट हो जाती। 7-4 के मतदान में, कट्टरपंथी वामपंथी न्यायाधीशों के एक समूह ने इसकी परवाह नहीं की, लेकिन ओबामा द्वारा नियुक्त एक डेमोक्रैट ने वास्तव में हमारे देश को बचाने के लिए मतदान किया।